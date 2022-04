Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Nouvelle bombe de la presse anglaise sur Antonio Conte !

Publié le 25 avril 2022 à 14h15 par Guillaume de Saint Sauveur mis à jour le 25 avril 2022 à 14h20

Malgré les dernières révélations annonçant que le choix du PSG se portait finalement vers Antonio Conte, il n’y aurait aucun contact en réalité entre l’entraîneur italien de Tottenham et le club francilien.

Antonio Conte et le PSG, ça brûle ? The Times a annoncé ces dernières heures que l’entraineur italien de Tottenham était finalement l’option privilégiée par le Qatar, même s’il était de base une alternative derrière Zinedine Zidane avec qui les contacts n’avancent pas. Conte serait très attiré par la perspective de venir entraîner au PSG et il a même été révélé qu’il avait posé sa candidature ces dernières semaines auprès de la direction du club de la capitale, mais la presse anglaise apporte un nouveau son de cloche sur ce dossier.

Aucun contact entre Conte et le PSG ?