Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le Qatar a fait son choix pour la succession de Pochettino !

Publié le 25 avril 2022 à 9h10 par Guillaume de Saint Sauveur mis à jour le 25 avril 2022 à 9h11

Mauricio Pochettino étant plus que jamais sur la sellette avec un départ en fin de saison qui serait déjà acté, les hautes instances du PSG auraient finalement décidé jeter leur dévolu sur… Antonio Conte, le technicien italien de Tottenham !

Ça sent la fin pour Mauricio Pochettino au PSG ! Le Parisien et L’Equipe étaient unanimes dimanche sur le fait que l’entraîneur argentin serait à coup sûr remercié en fin de saison avec son staff, et cette manœuvre coûtera 15M€ au club de la capitale. Mais qui viendra alors succéder à Pochettino sur le banc du PSG ? Plusieurs pistes comme Zinedine Zidane ou encore Massimiliano Allegri ont été évoquées ces dernières semaines, mais c’est finalement un autre technicien de renom qui aurait été choisi par le Qatar.

Antonio Conte proche de débarquer au PSG ?