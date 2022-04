Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Une grosse recrue à 0€ bientôt bouclée ?

Publié le 25 avril 2022 à 9h00 par La rédaction

Libre de tout contrat à la fin de la saison, l’allemand Antonio Rudiger serait très proche de trouver un accord contractuel avec le Real Madrid .

Après la victoire de Chelsea face à West Ham (1-0) dimanche lors de la 34ème journée de Premier League, l’entraineur des Blues Thomas Tuchel a annoncé en zone mixte que son défenseur central Antonio Rudiger, en fin de contrat en juin prochain, quitterait le club une fois la saison terminée, après cinq ans de bons et loyaux services dans la capitale anglaise : « Nous avons essayé par tous les moyens de le garder mais nous n’avons pas pu le faire » a expliqué le technicien allemand. La future destination de Rudiger pourrait d’ailleurs être rapidement connue.

Rudiger proche du Real Madrid ?