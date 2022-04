Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le verdict est tombé pour l’avenir de Nasser Al-Khelaïfi !

Publié le 25 avril 2022 à 8h45 par Guillaume de Saint Sauveur

Président emblématique de ce PSG version QSI, Nasser Al-Kheaïfi peut-il se retrouver menacé par le Qatar avec la saison globalement décevante de son club ? À priori, il n’en est rien.

En mars dernier, dans les colonnes du Parisien, un membre de l’entourage de Nasser Al-Khelaïfi lâchait une confidence sans équivoque sur la situation du président du PSG : « Oui, il suscite des jalousies à Doha, comme tous les gens qui ont du pouvoir partout dans le monde. Mais le boss, c’est l’émir, donc pas de souci ». En clair, l’emblématique président du PSG, en place depuis le rachat du club par le Qatar en 2011, ne semble toujours pas menacé, et cette tendance semble se confirmer de semaine en semaine pour Al-Khelaïfi.

Aucune menace pour Al-Khelaïfi