Mercato - PSG : Navas, Donnarumma… Leonardo fait une sortie de taille sur la concurrence !

Publié le 24 avril 2022 à 10h45 par La rédaction mis à jour le 24 avril 2022 à 10h52

Alors que la concurrence entre Keylor Navas et Gianluigi Donnarumma fait beaucoup parler, Leonardo s’est exprimé sur cette situation qui pourrait rapidement évoluer.

Maintenant que le PSG vient de remporter son 10ème titre de champion de France, l’heure du bilan est arrivée. Et l’un des cas qui sera ciblé avec attention, c’est la concurrence entre Keylor Navas et Gianluigi Donnarumma. Elle aura posé problème toute la saison puisque Mauricio Pochettino n’a jamais tranché, ce qui s’est conclu par une erreur de Donnarumma aux conséquences dramatiques face au Real Madrid. A quelques mois du mercato, Leonardo a fait un point sur ce dossier.

«C'était une opération à faire»