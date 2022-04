Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Navas et Donnarumma mettent une grosse pression sur Leonardo !

Publié le 24 avril 2022 à 16h30 par Axel Cornic

Ni Keylor Navas ni Gianluigi Donnarumma ne sont satisfait de leur situation au Paris Saint-Germain et souhaitent donc que cela change.

On assiste peut-être à la fin d’un feuilleton long de plusieurs mois. Alors que chaque semaine on se demandait qui allait bien pouvoir défendre les cages du Paris Saint-Germain, un choix devrait vraisemblablement être fait à la fin de la saison. C’est en tout cas ce qu’a expliqué Keylor Navas, qui après avoir dû partager son temps de jeu avec Thibaut Courtois au Real Madrid, se retrouve exactement dans la même situation au PSG. « Si j’ai envie de rester ? Il faut étudier beaucoup de choses. Au final j’ai une très bonne relation avec Gigio (Donnarumma), il n’y a pas de problème avec lui » a déclaré le Costaricien au micro de Canal + , après la victoire sur le SCO d’Angers du 20 avril dernier. « Bien sûr, je veux jouer tous les matches. Au final, si c’est une situation comme cette année, ce sera compliqué. On va voir ce qu’il se passera dans le futur. Ma famille est heureuse ici, je suis content à Paris, tout le monde me traite bien. On va voir ce qu’il se passera, il faut que ça change d’une manière ou d’une autre ». Ça tombe bien, son concurrent semble avoir exactement la même vision que lui...

« Les choses doivent absolument changer »

Interrogé par Sky Sport Italia ce samedi soir, en marge du sacre du Paris Saint-Germain en Ligue 1, Gianluigi Donnarumma a évoqué à son tour sa situation délicate. Et s’il assure vouloir rester, il reconnait que l’alternance avec Keylor Navas ne peut pas continuer. « Je suis ici pour être titulaire » a lancé l’international italien su PSG. « Comme je l'ai déjà dit, ce fut une année d'acclimatation pour moi : il n'a pas été facile de changer de langue et d'habitudes. J'ai une excellente relation avec Navas mais, comme il l'a également dit, il n'a pas été facile de vivre cette compétition. Les choses doivent absolument changer ». Un signal fort envoyé à Leonardo, qui est à la base de toute cette polémique.

« S'il existe une solution qui convient à tous, nous n'aurons aucun problème à prendre une décision »