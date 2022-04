Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le Qatar dans l’impasse avec Neymar !

Publié le 24 avril 2022 à 19h15 par Axel Cornic

Pas vraiment satisfaisant cette saison, Neymar est l’un des joueurs le mieux payés au monde et ne devrait pas quitter le Paris Saint-Germain de sitôt.

Neymar a beau avoir signé une prolongation jusqu’en 2025 il n’y a même pas un an, son avenir au Paris Saint-Germain continue de faire parler. Il faut dire que le Brésilien sort d’une nouvelle saison décevante, au cours de laquelle il a encore une fois été handicapé par les pépins physiques et à 30 ans, certains ont noté un net déclin de son niveau. Le principal intéressé ne semble pourtant pas prêt à changer de club, comme il n’a récemment fait d’avoir lors du nouveau sacre du PSG en Ligue 1, en lançant un message à ses propres supporters. « C'était surréaliste qu'une partie du public sorte des tribunes » a expliqué Neymar, au micro d’ ESPN . « Ils vont se lasser de siffler parce qu'il me reste encore trois ans sur mon contrat ».

Une vente de Neymar est impossible