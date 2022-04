Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Pour Robert Lewandowski, c'est plié !

Publié le 24 avril 2022 à 14h30 par Bernard Colas

Alors que le FC Barcelone souhaite profiter des doutes de Robert Lewandowski pour s’attacher ses services, Hasan Salihamidžić a affiché les intentions du Bayern Munich avec son attaquant.

Lié au Bayern Munich jusqu’en juin 2023, Robert Lewandowski semble n’écarter aucune option pour son avenir. Le Polonais souhaite prolonger avec le club bavarois, mais souhaite disposer d’un contrat de longue durée, ce que tarde à lui proposer sa direction. Ainsi, Lewandowski aurait des envies d’ailleurs, lui qui rêverait de découvrir le championnat espagnol avant sa retraite. Une situation qui n’a pas échappé au FC Barcelone, désireux de récupérer un attaquant de classe mondiale cet été. Alors qu’il fêtera en août ses 34 ans, Robert Lewandowski apparaît donc comme la cible idéale, un joueur bien moins coûteux qu’Erling Haaland, le rêve de Joan Laporta. Cependant, le Bayern Munich n’a pas l’intention de perdre sa star. Après plusieurs mises au point du club ces derniers jours, c’est au tour d’Hasan Salihamidžić, directeur sportif de l’écurie allemande, de prévenir le FC Barcelone.

Pas de départ pour Lewandowski… selon le Bayern