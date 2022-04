Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Une piste XXL du Barça se prononce sur son avenir !

Annoncé dans le viseur du FC Barcelone pour le prochain mercato, le buteur de Manchester City Gabriel Jesus a entretenu le flou autour de son avenir.

Désireux de renforcer le FC Barcelone en vue de la saison prochaine, le président blaugrana Joan Laporta travaille déjà sur le prochain mercato. Le dirigeant barcelonais a coché plusieurs noms sur sa liste, notamment dans le secteur offensif, avec l’attaquant de Manchester City, Gabriel Jesus. Si ce dernier a marché sur l’eau avec les Citizens ce samedi, en inscrivant un quadruplé lors de la victoire face à Watford (5-1), l’international brésilien a entretenu le flou sur son avenir à l’issue du match.

Gabriel Jesus très flou sur son avenir