Mercato - PSG : Kylian Mbappé sème le trouble sur son avenir !

Publié le 25 avril 2022 à 5h30 par Arthur Montagne

En fin de contrat dans deux mois, Kylian Mbappé a une nouvelle fois laissé planer le doute sur son avenir à l'issue du match nul contre le RC Lens samedi soir (1-1).

C'est désormais une certitude, le PSG sera champion de France. Après le nul obtenu contre le RC Lens (1-1), le club de la capitale ne peut plus être rattrapé par l'OM et s'assure donc l'obtention de son dixième titre en Ligue 1, un record co-détenu avec l'ASSE. Désormais, les Parisiens vont pouvoir régler différents dossiers brûlants à l'image de l'avenir de Kylian Mbappé dont le contrat s'achève le 30 juin. Samedi soir, l'attaquant du PSG a d'ailleurs été interrogé sur son choix.

«Peut-être que je resterais et on ne gagnera pas»