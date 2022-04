Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Après Pochettino, le Qatar prépare une petite révolution en interne !

Publié le 25 avril 2022 à 11h45 par La rédaction

Si Mauricio Pochettino est sur le départ après cette saison difficile, le PSG aurait malgré tout conscience des difficultés rencontrées par les derniers entraîneurs du club, incitant la direction à vouloir procéder à plusieurs changements.

Malgré son 10e titre de champion de France, le PSG espère rapidement mettre fin à cette saison difficile pour le club. L’élimination précoce en Ligue des champions a laissé des traces en interne, et Mauricio Pochettino devrait être le premier à subir les conséquences de cette nouvelle désillusion européenne. Le départ de l’Argentin semble aujourd’hui inéluctable, et un nouvel entraîneur est déjà attendu au PSG. Zinedine Zidane et Antonio Conte sont notamment visés par les dirigeants, mais ces derniers souhaitent procéder à des changements plus importants.

Le PSG veut changer de fonctionnement