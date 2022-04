Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Un plan à la Cristiano Ronaldo pour Kylian Mbappé ?

Publié le 25 avril 2022 à 13h15 par Axel Cornic

En fin de contrat avec le PSG, Kylian Mbappé pourrait marcher sur les traces de son idole Cristiano Ronaldo en rejoignant le Real Madrid, où une place de choix semble lui être promise.

Plus le temps passe et plus Kylian Mbappé semble se rapprocher du Real Madrid. Nous vous avons révélé sur le10sport.com que le Paris Saint-Germain a encore toutes ses chances, mais à deux mois de la fin du contrat de Mbappé le danger ne fait que grandir. Surtout qu’en Espagne, on attend de pied ferme la mère du numéro 7 du PSG ! A en croire plusieurs médias français comme étrangers, Fayza Lamari serait attendue dans la capitale espagnole pour y rencontrer le Real Madrid, avec qui un accord de principe existe déjà. Le président Florentino Pérez rêverait de pouvoir tout boucler cette semaine, afin d’éviter tout retour de flamme de la part du PSG.

Le Real Madrid prêt à céder 50% des droits d’images à Mbappé