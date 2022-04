Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Antonio Conte réclame deux recrues XXL au Qatar !

Publié le 27 avril 2022 à 11h45 par Thibault Morlain

De plus en plus annoncé comme le possible futur entraîneur du PSG, Antonio Conte ne voudrait pas débarquer seul au sein du club de la capitale.

Alors que Mauricio Pochettino devrait donc quitter le PSG à la fin de la saison, la question est de savoir qui sera le prochain entraîneur du club de la capitale. Pendant de longues semaines, il était annoncé que le rêve du Qatar se nommait Zinedine Zidane, mais voilà que dernièrement, un autre dossier a pris de l’ampleur, celui d’Antonio Conte. Actuellement en poste à Tottenham, l’Italien pourrait être le futur homme fort du PSG. Selon les informations du 10sport.com, Conte fait bel et bien partie des pistes parisiens, mais aucun contact n’a débuté pour le moment.

Des retrouvailles avec Lukaku et Barella ?