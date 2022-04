Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Conte, Pochettino... Une incroyable opération en préparation ?

Publié le 27 avril 2022 à 8h15 par Axel Cornic

Alors que Mauricio Pochettino est poussé sur le départ, le PSG pourrait jeter son dévolu sur Antonio Conte, actuel entraineur de Tottenham.

Si tous les yeux sont tournés vers Kylian Mbappé, dont nous vous avons détaillé la situation sur le10sport.com, le Paris Saint-Germain a d’autres dossiers chauds à régler. L’identité de l’entraineur de l’équipe première pour la saison prochaine en est un. Mauricio Pochettino ne convainc pas et dès l’automne dernier nous vous avons expliqué qu’au Qatar on pense à l'avenir sans lui. Mais qui pourrait le remplacer ? Selon nos informations Zinedine Zidane est le grand favori des propriétaires du PSG, mais une nouvelle piste a fait surface tout récemment avec Antonio Conte, qui est toutefois sous contrat avec Tottenham.

Tottenham prêt à laisser filer Conte pour le remplacer par Pochettino