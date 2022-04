Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Nouvelle bombe sur le transfert de Lewandowski !

Publié le 27 avril 2022 à 10h30 par Guillaume de Saint Sauveur mis à jour le 27 avril 2022 à 10h33

Annoncé comme étant la grande priorité du FC Barcelone, Robert Lewandowski devrait prochainement réclamer un bon de sortie au Bayern Munich par le biais de son agent à en croire la presse allemande.

Robert Lewandowski et le Bayern Munich, c’est bientôt la fin ? Le buteur polonais, sous contrat jusqu’en juin 2023, est annoncé comme étant la cible prioritaire du FC Barcelone qui entend bien attirer un gros buteur cet été dans ses filets. L’option Lewandowski est bien plus abordable sur le plan financier que celle menant à Erling Haaland (Borussia Dortmund), ce qui incite donc le Barça à mettre toutes ses forces sur ce dossier. Et l’agent de Robert Lewandowski va activer les grandes manœuvres pour concrétiser l’opération…

L’agent de Lewandowski va demander son départ !