Mercato - Barcelone : Le Barça va connaître un nouveau feuilleton à la Neymar !

Publié le 26 avril 2022 à 23h20 par La rédaction

Le contexte paraît réuni pour que l’opération Lewandowski-Barcelone finisse comme celle du retour de Neymar. Analyse.

Dans son édition de lundi, le quotidien sportif catalan Sport annonce que le FC Barcelone maintient un contact appuyé avec l’entourage de Robert Lewandowski, qui n’a plus qu’un an de contrat avec le Bayern Munich et qui est également pisté par le PSG. Selon Sport , le buteur polonais serait toujours très désireux de signer au Barça malgré l’offre de prolongation transmise par le club bavarois.

Perte de temps ?

La situation apparaît complexe et n’est pas sans rappeler le feuilleton du vrai-faux retour de Neymar il y a deux ans, le club catalan faisant durer un faux suspens sachant qu’il n’était absolument pas en mesure de financer le come-back du crack brésilien. Aujourd’hui la situation semble relativement similaire. A partir du moment où le Bayern n’a pas l’intention de lâcher Lewandowski, ce qui fait qu’il ne fera aucun effort sur le tarif du transfert bien au contraire, compte tenu également du fait que le club catalan n’est pas encore en mesure d’offrir un bail XXL au joueur, la barre financière apparaît trop haute pour que le deal se finalise. Tout porte à croire que le Barça va insister sur une opération qu’il n’aura sans doute pas les moyens de mener à bien.