Mercato - Barcelone : Un coup de tonnerre préparé par Laporta avec Frenkie De Jong ?

Publié le 26 avril 2022 à 17h00 par Thibault Morlain

Bien que Frenkie De Jong souhaiterait poursuivre l’aventure au FC Barcelone, Joan Laporta pourrait toutefois en décider autrement. Explications.

Le feuilleton Frenkie De Jong fait de plus en plus parler au FC Barcelone. Cette saison, le Néerlandais n’est pas forcément en grande réussite et cela a jeté un froid sur son avenir. Les rumeurs ne cessent d’ailleurs de se multiplier à ce sujet. Selon les informations de la Cadena Ser , le PSG, le Bayern Munich et un autre grand d’Europe seraient intéressés par Frenkie De Jong, qui souhaiterait lui poursuivre chez les Blaugrana. De son côté, Joan Laporta ne le verrait pas forcément du même oeil…

La porte est ouverte ?