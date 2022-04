Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo se positionne pour une star du FC Barcelone !

Publié le 26 avril 2022 à 14h15 par Thibault Morlain

L’avenir de Frenkie De Jong se retrouve au coeur de nombreuses rumeurs ces derniers temps. Et voilà que le PSG aurait décidé de se mêler de ce dossier.

Cet été, le PSG va notamment concentrer ses efforts sur le milieu de terrain. Alors que Marco Verratti est bien trop seul dans ce secteur, la mission sera de l’entourer au mieux. Pour cela, plusieurs noms ont circulé ces dernières semaines. Alors que l’arrivée de Paul Pogba, en fin de contrat à Manchester United, serait visiblement bien engagée, les pistes N’Golo Kanté et Aurélien Tchouaméni ont aussi été évoquées. Mais d’autres noms auraient été cochés par le PSG.

Un intérêt pour Frenkie De Jong ?