Mercato - Real Madrid : Le verdict est tombé pour l'avenir de Carlo Ancelotti !

Publié le 26 avril 2022 à 13h30 par Dan Marciano

Même si son équipe venait à être éliminée par Manchester City en Ligue des champions, Carlo Ancelotti devrait conserver son poste d'entraîneur du Real Madrid la saison prochaine.

Le Real Madrid a tourné une page importante à la fin de la saison dernière. Arrivé en tant que joueur avant de passer ses diplômes et diriger l'équipe première, Zinédine Zidane a décidé de quitter le club espagnol. En fin de cycle, le technicien avait décidé de ne pas faire la saison de trop et de mettre fin à son contrat. Zidane a officialisé sa décision en mai, laissant le temps à Florentino Perez de préparer sa succession Plusieurs noms avaient été évoqués dans le viseur du président merengue, notamment celui de l'actuel entraîneur du PSG Mauricio Pochettino. Finalement, le responsable a joué la carte de la sécurité en confiant le poste à Carlo Ancelotti, un ancien de la Casa Blanca. Passé par le Real Madrid entre 2013 et 2015, le technicien sortait d'un passage mitigé à Everton. Agé de 62 ans, le coach italien n'a pas attendu longtemps pour accepter la proposition de Florentino Perez. Pour sa première saison dans la capitale espagnole, Ancelotti est passé par tous les états. Critiqué par les supporters après la lourde défaite du Real Madrid face au FC Barcelone le 20 mars dernier (0-4), il a ensuite été acclamé lorsque son équipe s'est qualifiée pour les demi-finales de la Ligue des champions, en éliminant Chelsea.

Ce mardi, Carlo Ancelotti a l'occasion de gagner du crédit auprès des supporters merengue . Le Real Madrid a rendez-vous à Manchester pour affronter l'équipe de Pep Guardiola. Un succès pourrait permettre au club de se qualifier pour la finale. Une défaite serait cruelle pour le technicien, mais ne devrait pas avoir d'influence sur son avenir en Espagne. Selon les informations de la Cadena Ser, Ancelotti sera l'entraîneur du Real Madrid la saison prochaine, et ce peu importe le résultat face à Manchester City. « Ancelotti continuera d'être l'entraîneur du Real Madrid la saison prochaine, à 100% » a certifié Mario Torrejon lors de l'émission El Larguero . Une information qui met un terme aux rumeurs sur une possible arrivée de Mauricio Pochettino ou de Thomas Tuchel.

