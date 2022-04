Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : Les Verts ont déjà ciblé leur prochaine recrue !

Publié le 26 avril 2022 à 13h10 par Dan Marciano

Les responsables de l'ASSE se seraient déjà penchés sur le prochain mercato estival. Le club aurait pour ambition de recruter un gardien expérimenté, capable d'épauler Etienne Green.

Paul Bernardoni ne devrait pas faire long feu à l'ASSE. Prêté par Angers jusqu'à la fin de la saison, le portier de 25 ans ne devrait pas être conservé par le club stéphanois. Et pour cause, les Verts n'ont pas l'intention de lâcher Etienne Green et envisagent de lui offrir la place de gardien numéro un la saison prochaine. Blessé au coude en début d'année, le portier anglais devrait donc retrouver sa place de titulaire, mais devrait voir arriver une nouvelle doublure à l'ASSE.

Un gardien expérimenté recherché sur le marché