Mercato - PSG : Kurzawa a une préférence pour son avenir !

Publié le 26 avril 2022 à 11h15 par La rédaction

Mis au placard par le Paris Saint Germain et prié de trouver un nouveau club, Layvin Kurzawa aimerait rejoindre une destination en particulier lors du prochain mercato.

Au Paris Saint Germain, Layvin Kurzawa est un véritable fantôme. Le latéral gauche n’a joué que 9 petites minutes cette saison avec le PSG, lors du Trophée des Champions contre Lille, et n’a plus joué depuis ce match datant d’août 2021. L’international français, sous contrat jusqu’en juin 2024, n’entre plus du tout dans les plans de l’entraineur Mauricio Pochettino, ni dans ceux de la direction du PSG, qui aura pour mission de lui trouver un nouveau club où rebondir cet été.

La Premier League pour Kurzawa ?