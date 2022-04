Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le Qatar prépare un gros coup avec Pablo Sarabia !

Publié le 26 avril 2022 à 9h45 par Thibault Morlain

Prêté au Sporting Portugal, Pablo Sarabia a retrouvé des couleurs. Une bonne nouvelle pour le PSG puisque cela pourrait permettre de réalisation une grosse opération.

L’été dernier, barré par la terrible concurrence en attaque notamment suite à l’arrivée de Lionel Messi, Pablo Sarabia a dû s’exiler et quitter le PSG. Ainsi, l’ancien joueur du FC Séville a rejoint le Sporting Portugal, prêté pour la saison sans option d’achat. Un choix payant pour l’Espagnol qui rayonne du côté de Lisbonne. Et alors que la fin de saison approche, la question de l’avenir de Sarabia se pose de plus en plus.

Une monnaie d’échange nommée Sarabia ?