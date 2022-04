Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : L'énorme confession d'Ancelotti sur son retour !

Publié le 26 avril 2022 à 10h30 par Dan Marciano

De retour sur le banc du Real Madrid, Carlo Ancelotti ne pensait pas revenir, un jour, au club. Le technicien a évoqué sa joie lors d'un entretien à la presse espagnole.

Pour remplacer Zinédine Zidane sur le banc du Real Madrid, Florentino Perez a décidé de privilégier la sûreté en confiant les rênes de l'équipe première à un ancien de la maison. Coach du club merengue entre 2013 et 2015, Carlo Ancelotti a accepté de relever ce défi et de poser ses valises dans la capitale espagnole. Un choix payant, malgré les critiques de certains supporters. Le Real Madrid est en bonne position pour remporter son 35ème titre de champion d'Espagne et est toujours en couse pour remporter la Ligue des champions.

« Je n'ai jamais pensé que j'allais retourner à Madrid. Je me régale »