Mercato - PSG : Mauricio Pochettino va bientôt être fixé !

26 avril 2022

Annoncé sur le départ depuis un bon moment, Mauricio Pochettino devrait connaître son sort très prochainement au PSG à en croire la presse britannique.

Depuis l’automne dernier, le cas Mauricio Pochettino est discuté en coulisse comme le10sport.com vous le révélait le 9 novembre 2021. Et les éliminations prématurées en Coupe de France et en Ligue des champions n’ont certainement pas arrangé la situation de l’entraîneur du PSG, sous contrat jusqu’en juin 2023. Malgré le dixième titre de champion de France du Paris Saint-Germain obtenu sur sa pelouse samedi dernier lors du nul concédé face au RC Lens (1-1), Pochettino pourrait voir son aventure parisienne prendre fin dès le terme de la saison.

Une décision imminente pour Pochettino