Mercato - PSG : Antonio Conte pourrait ramener une première recrue XXL à Paris !

Publié le 25 avril 2022 à 23h45 par La rédaction

Annoncé avec insistance du côté du PSG, Antonio Conte pourrait débarquer avec Romelu Lukaku, son ancien joueur qu’il aimerait retrouver.

C’est le feuilleton du moment. Comme vous l’a révélé en exclusivité le10sport.com, la situation de Mauricio Pochettino était déjà remise en cause le 9 novembre dernier. Une élimination en 8ème de finale de Ligue des Champions plus tard, difficile d’imaginer l’entraîneur du PSG garder son poste. Pour lui succéder, Antonio Conte est un nom qui revient régulièrement. Le coach de Tottenham pourrait même venir avec une première recrue de choix.

Lukaku dans les valises de Conte ?