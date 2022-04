Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : L’incroyable rêve de Xavi avec Lucas Hernandez !

Publié le 27 avril 2022 à 16h00 par Thibault Morlain

Souhaitant se renforcer en défense cet été, le FC Barcelone aurait un rêve nommé Lucas Hernandez.

Si la recherche d’un attaquant fait énormément parler au FC Barcelone, Xavi veut également se renforcer défensivement en vue de la saison prochaine. Avec les départs espérés de Clément Lenglet et Samuel Umtiti ainsi que Gerard Piqué qui vieillit, un défenseur central est recherché. De même, un arrière gauche est réclamé afin que Jordi Alba puisse un peu souffler dans son couloir. Deux gros chantiers que le Barça pourrait toutefois résoudre avec un seul homme : Lucas Hernandez.

Un rêve impossible ?