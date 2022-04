Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Coup de tonnerre pour cette recrue hivernale ?

Publié le 27 avril 2022 à 13h00 par Thibault Morlain

Prêté cet hiver au FC Barcelone par Wolverhampton, Adama Traoré y verrait de plus en plus clair concernant son avenir. Et celui-ci ne s’écrirait pas du côté de la Catalogne.

Durant le mercato hivernal, le FC Barcelone s’est renforcé offensivement avec notamment l’arrivée d’Adama Traoré. Formé chez les Blaugrana, l’Espagnol a retrouvé la Catalogne, étant prêté avec option d’achat par Wolverhampton. Auteur de débuts tonitruants avec le Barça, le joueur de Xavi a depuis accusé le coup, se montrant nettement moins fringuant. Forcément, cette baisse de régime va peser dans les discussions à propos de son avenir. Barcelone va-t-il lever l’option d’achat d’Adama Traoré ou trouver un moyen de le conserver ? Ce mercredi, AS a donné des éléments de réponse.

Adama Traoré vers un retour à Wolverhampton !

Alors que l’option d’achat d’Adama Traoré s’élèverait à 24M€, l’actuel joueur du FC Barcelone se rapprocherait toutefois de plus en plus d’un départ en fin de saison. En effet, selon les informations du média ibérique, le Barça ne devrait pas lever cette option. De même, alors que ce scénario était évoqué par certains, il faudrait oublier la possibilité d'un échange avec Francisco Trincao, actuellement prêté chez les Wolves. Ainsi, pour Adama Traoré, c’est un retour à Wolverhampton qui se précise.