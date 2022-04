Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : Loïc Perrin prépare une grosse révolution en interne !

Publié le 27 avril 2022 à 12h30 par Dan Marciano

L'ASSE pourrait radicalement changer de visage durant l'intersaison. Nombreux sont les joueurs en fin de contrat, qui pourraient être remplacés lors du prochain mercato estival.

L'ASSE enchaîne les hauts et les bas en cette fin de saison. Sous les ordres de Pascal Dupraz, le club stéphanois était parvenu à remonter la pente et à sortir de la zone de relégation. Mais depuis quelques semaines, la formation est dans une période beaucoup plus difficile. L'équipe du Forez reste sur un match nul face aux Girondins de Bordeaux (2-2), mais surtout sur une lourde défaite à domicile face à l'AS Monaco (1-4). Actuellement barragiste, l'ASSE doit impérativement l'emporter face à Rennes samedi prochain pour espérer se maintenir en Ligue 1. Même si la situation sportive reste incertaine, la direction est dans l'obligation de préparer la saison prochaine. Coordinateur sportif des Verts, Loïc Perrin n'est pas assuré de conserver son poste la saison prochaine, mais a débuté son travail sur le prochain mercato estival. L'ancien capitaine des Verts va s'attaquer à plusieurs dossiers brûlants, notamment celui des éléments en fin de contrat. Et le moins que l'on puisse dire c'est qu'ils sont nombreux à l'ASSE.

Une vague de départs à prévoir

A Saint-Etienne, ils sont 21 joueurs professionnels à voir leur contrat avec l'ASSE expirer en juin prochain. Certains sont prêtés jusqu'à la fin de cette saison et devraient retourner au sein de leur équipe comme Paul Bernardoni (Angers), Sada Thioub, Enzo Crivelli (Basaksehir) ou Falaye Sacko ( Vitória Guimarães). D'autres ont été recrutés par Pascal Dupraz lors du dernier mercato hivernal et pourraient bien mettre fin à leur parcours stéphanois comme Eliaquim Mangala, Joris Gnagnon ou Bakary Sako. Ces départs pourraient permettre à l'ASSE d'alléger considérablement sa masse salariale. Mais ce n'est pas tout puisque trois des plus gros salaires de l'effectif sont aussi en fin de contrat : Wahbi Khazri, Ryad Boudebouz et Timothée Kolodziejczak. Les prestations de ce dernier sont loin d'être satisfaisantes cette saison. Il pourrait être remercié à la fin de la saison. Pour Khazri et Boudebouz, tout dépendra du maintien ou non du club en Ligue 1. Mais une prolongation de contrat ne serait pas à écarter. Autre cadre du vestiaire, Denis Bouanga pourrait être poussé vers la sortie à un an de la fin de son bail selon les informations de But Football Club. Mahdi Camara, Lucas Gourna-Douath et Etienne Green pourraient également franchir la porte de sortie en cas d'offre satisfaisante. Leur départ pourrait permettre à l'ASSE de récolter une belle somme d'argent. Plus globalement, les Verts pourraient faire la place belle aux jeunes puisqu'un seul trentenaire demeure sous contrat à l'issue de cette saison (Gabriel Silva).

Au moins sept recrues attendues cet été