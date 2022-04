Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : Loïc Perrin vise du lourd pour le recrutement estival !

Publié le 27 avril 2022 à 12h10 par Dan Marciano

Coordinateur sportif des Verts jusqu'à la fin de la saison, Loïc Perrin se serait, néanmoins, penché sur le prochain mercato estival. Le dirigeant envisage de se séparer de plusieurs joueurs, mais aussi de recruter plusieurs renforts.

L'ASSE n'est pas encore certain d'évoluer en Ligue 1 la saison prochaine. Mais de son côté, Loïc Perrin ne peut attendre. Le coordinateur sportif des Verts a commencé à travailler sur le prochain mercato estival et aurait planifié plusieurs ventes. Certains cadres comme Lucas Gourna-Douath, Mahdi Camara ou Denis Bouanga ne seront pas retenus en cas d'offre satisfaisante, surtout en cas de décente à l'échelon inférieur. Mais Perrin compte aussi se montrer actif dans le sens des arrivées.

Sept recrues attendues à l'ASSE