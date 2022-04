Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : Dupraz, Battles... Les Verts préparent une grosse opération !

Publié le 27 avril 2022 à 14h30 par Dan Marciano

Pascal Dupraz devrait quitter l'ASSE à l'issue de son contrat. Pour le remplacer, les responsables stéphanois penseraient à Laurent Battles, libre depuis son départ de l'ESTAC.

Arrivé durant l'hiver pour prendre la succession de Claude Puel, Pascal Dupraz n'a signé qu'un contrat de six mois avec l'ASSE. Une manière pour le technicien de se concentrer sur sa mission première : maintenir le club stéphanois en Ligue 1. Le technicien est parvenu à faire sortir l'équipe de la zone rouge, mais la situation demeure fragile. Les prochaines journées seront bien évidemment décisives pour Dupraz, qui se serait interrogé récemment sur son avenir. Selon les informations de Peuple-Vert, l'entraîneur aurait confié à certains de ses proches son désir de prolonger l'aventure dans le Forez la saison prochaine. Coordinateur sportif des Verts , Loïc Perrin avait tenu à lui répondre. « En fait la prolongation de Pascal, ce n’est pas du tout le sujet, il n’a pas été demandeur, on n’en a jamais parlé. L’objectif était clair quand il a signé, c’était le maintien. Mais disant ça, ça ne veut pas dire que ce ne sera pas lui l’année prochaine, mais aujourd’hui ce n’est pas du tout l’objectif, on ne l’a pas du tout évoqué » avait confié le responsable au micro de France-Bleu au début du mois d'avril. Mais ces derniers jours, une décision aurait été prise au sujet de l'avenir de Pascal Dupraz.

Pascal Dupraz ne sera pas conservé

Selon les informations de But Football Club , l'ASSE n'aurait pas l'intention de conserver Pascal Dupraz la saison prochaine. Même s'ils sont ravis de son travail cette année, les responsables aimeraient repartir sur un nouveau cycle, et ainsi se doter d'un nouvel homme fort durant l'intersaison. Le maintien ou non du club en Ligue 1 ne devrait avoir aucune influence sur l'avenir du technicien, concentré sur la fin de cette saison. « C’est kiffant pour moi de savoir que je suis dans un challenge avec un club. Ma mission, c’est de conduire les joueurs au maintien (…) Je suis en fin de contrat au 30 juin » lâchait-il il y a quelques semaines. Chargé également du prochain mercato estival, Loïc Perrin va donc devoir dénicher son successeur. Et un nom semble sortir du lot, celui de Laurent Battles.

Laurent Battles, grand favori pour s'installer sur le banc