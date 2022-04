Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : Coup de théâtre pour cette pépite de Dupraz !

Publié le 27 avril 2022 à 11h10 par Dan Marciano

Désireux d'alléger sa masse salariale, l'ASSE pourrait accepter de se séparer d'Etienne Green en cas de d'offre satisfaisante.

L'ASSE pourrait repartir d'une feuille blanche la saison prochaine. En effet, 21 joueurs professionnels arrivent en fin de contrat en juin prochain. Certains ne poursuivront pas leur carrière dans le Forez, d'autres se verront proposer une prolongation de contrat. Mais les dirigeants stéphanois ne perdent pas de vue l'un de leur grand objectif du mercato : la réduction de sa masse salariale. Plusieurs éléments bankables pourraient être mis sur la liste des transferts comme Mahdi Camara, Denis Bouanga, Lucas Gourna-Douath ou encore Etienne Green.

L'ASSE ne fermerait pas la porte à un départ de Green