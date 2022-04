Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : Les Verts passent à l'action pour ce joli coup à 0€ !

Publié le 27 avril 2022 à 14h10 par Dan Marciano

Ilan, qui a récemment intégré la cellule de recrutement de l'ASSE, aurait récemment supervisé Zinédine Ferhat. Le joueur voit son contrat avec Nîmes prendre fin en juin prochain.

Chargés du prochain mercato estival, Loïc Perrin et son équipe ont ciblé plusieurs secteurs à renforcer. Selon les informations de But Football Club , la direction de l'ASSE envisagerait de recruter durant l'été un gardien de but expérimenté capable d'épauler Etienne Green, un défenseur, un latéral droit, un latéral gauche, un meneur de jeu et deux attaquants, soit sept recrues. Et pour densifier l'entrejeu, l'ASSE penserait à une piste de longue date.

L'ASSE ne lâche pas Zinédine Ferhat