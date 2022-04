Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : Green, Bernardoni... Perrin a tranché dans ce dossier sensible !

Publié le 26 avril 2022 à 12h10 par Dan Marciano

Très apprécié en interne, Paul Bernardoni n'a que très peu de chances de rester à l'ASSE la saison prochaine. Titulaire l'année dernière, Etienne Green devrait retrouver sa place de gardien numéro un.

A la recherche d'un gardien capable capable de pallier la blessure d'Etienne Green, l'ASSE a jeté son dévolu sur Paul Bernardoni. Un profil évoqué en exclusivité par le 10Sport.com lors du dernier mercato hivernal. Au sein du groupe stéphanois, le gardien, prêté par Angers jusqu'à la fin de la saison, est vite parvenu à faire l'unanimité grâce à sa bonne humeur et ses prestations. Mais la fin de la saison pourrait être synonyme de départ pour Bernardoni, qui était resté évasif sur son avenir à l'ASSE. « On ne m’a pas fait de promesses. Honnêtement, je ne peux pas faire de plan sur la comète. On verra » confiait-il en mars dernier.

Bernardoni va partir, Green conforté