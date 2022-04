Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Le clan De Jong en plein désaccord pour son avenir ?

Publié le 27 avril 2022 à 14h00 par Thibault Morlain

Les questions se posent actuellement à propos de l’avenir de Frenkie De Jong. Et entre le joueur du FC Barcelone et son agent, on ne serait pas forcément sur la même longueur d’onde.

Ces dernières semaines, l’avenir de Frenkie De Jong s’est retrouvé au centre de nombreuses rumeurs. Traversant une période plutôt délicate avec le FC Barcelone, le Néerlandais est annoncé possiblement sur le départ. Comme l’a d’ailleurs révélé la Cadena Ser , le PSG, le Bayern Munich et un autre grand d’Europe seraient intéressés par De Jong. Du côté du Barça, Xavi avait lui expliqué publiquement qu’il n’avait pas l’intention de se séparer de son milieu de terrain.

Un départ ou pas ?