Mercato - PSG : Le Barça fixe une deadline pour l’opération Dembélé !

Publié le 28 avril 2022 à 5h15 par Thomas Bourseau

En marge du prochain mercato estival, le PSG serait susceptible d’accueillir Ousmane Dembélé. Néanmoins, il ne faudrait pas s’attendre à un dénouement imminent de cette opération pour le joueur du FC Barcelone.

Dans le viseur du PSG pour éventuellement succéder à Angel Di Maria selon RMC Sport, Ousmane Dembélé pourrait débarquer au Paris Saint-Germain et ce, sans que le club parisien n’ait à débourser une indemnité de transfert. En effet, le contrat de Dembélé au FC Barcelone arrivera à expiration à l’issue de la saison. Cependant, une prolongation n’est toujours pas à exclure à en croire le secrétaire technique du Barça , à savoir Jordi Cruyff.

« Nous saurons dans les prochaines semaines »