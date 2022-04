Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : La grosse annonce du Barça sur l'avenir de Dembélé !

Publié le 27 avril 2022 à 17h00 par Dan Marciano

Conseiller technique du FC Barcelone, Jordi Cruyff a fait le point sur les prolongations de Gavi et d'Ousmane Dembélé. Le responsable estime que ces deux dossiers devraient être bouclés dans les prochaines semaines.

Le FC Barcelone a sécurisé l'avenir d'un nouveau joueur. Après avoir prolongé le contrat de Pedri et d'Ansu Fati, le club catalan a officialisé celle de Ronald Araujo. le défenseur uruguayen est désormais lié à la formation blaugrana jusqu'en 2026. Désormais, le FC Barcelone va pouvoir se concentrer sur l'avenir de Gavi et d'Ousmane Dembélé. Les négociations avec l'international français demeurent prioritaires étant donné que son contrat prend fin en juin prochain.

« Il y a deux joueurs qui veulent signer »