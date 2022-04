Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le FC Barcelone en remet une couche sur le dossier Haaland !

Publié le 27 avril 2022 à 16h10 par Dan Marciano

Après Joan Laporta, c'est au tour de Jordi Cruyff d'être interrogé sur la piste Erling Haaland. Le FC Barcelone ne semble pas être en mesure de recruter le buteur norvégien cet été.

Le feuilleton Erling Haaland s'approche du dénouement. Désireux de quitter le Borussia Dortmund pour remporter des trophées, l'international norvégien devrait rejoindre soit le Real Madrid, soit Manchester City. Les deux formations seraient les mieux placés dans ce dossier et auraient relégué au second plan le PSG, qui avait fait d'Erling Haaland sa priorité en cas de départ de Kylian Mbappé selon les informations exclusives du 10Sport.com. Egalement intéressé, le FC Barcelone est hors course.

Le Barça persiste et signe pour Haaland