Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Le Barça lâche un gros message sur le recrutement estival !

Publié le 27 avril 2022 à 19h00 par Dan Marciano

Conseiller technique du FC Barcelone, Jordi Cruyff s'est prononcé sur le prochain mercato estival. Des mouvements sont attendus en Catalogne, même si la situation financière du club pourrait compliquer la tâche des dirigeants.

Epinglé par la Liga en raison de sa situation financière désastreuse, le FC Barcelone n'a pas l'intention de rester silencieux lors du prochain mercato estival. Le club catalan travaille sur plusieurs dossiers, notamment le recrutement d'un avant-centre, d'un latéral gauche capable de concurrencer Jordi Alba, mais aussi d'un défenseur central. Conseiller technique du FC Barcelone, Jordi Cruyff a été interrogé sur le prochain mercato estival et a évoqué les difficultés rencontrées par son équipe.

« Nous devons être prêts à faire les mouvements nécessaires »