Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Un dossier brûlant réglé grâce à Neymar ?

Publié le 28 avril 2022 à 3h00 par Guillaume de Saint Sauveur

Alors que le PSG est déterminé à prolonger le contrat de Xavi Simons qui arrive à expiration, Neymar a pris le jeune milieu de terrain néerlandais sous son aile, ce qui pourrait avoir un impact logique sur l’issue des négociations.

Au même titre que Kylian Mbappé, Xavi Simons (19 ans) fait l’objet de négociations intensives au PSG étant donné que son contrat arrivera à expiration en juin prochain. Le jeune milieu de terrain néerlandais, considéré comme l’un des espoirs les plus prometteurs du centre de formation parisien, n’a toujours pas fixé son avenir, mais Simons a confié mercredi dans un entretien accordé à Canal Supporters qu’il disposait d’une relation très privilégiée avec Neymar qui conseille énormément le jeune titi du PSG.

« Neymar me donner la motivation d’aller le plus haut possible »