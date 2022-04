Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Ça va bouger en coulisses pour Angel Di Maria ?

Publié le 27 avril 2022 à 20h15 par Guillaume de Saint Sauveur

En fin de contrat avec le PSG en juin prochain, Angel Di Maria figure sur les tablettes de la Juventus Turin qui devrait bientôt démarrer des négociations concrètes avec l’international argentin pour éviter la concurrence.

Angel Di Maria et le PSG, c’est bientôt la fin ? Leonardo n’envisage pas de prolonger le contrat de l’ailier argentin qui arrivera à expiration en juin prochain, et il devrait donc s’en aller libre à l’issue de la saison. La Juventus Turin est déjà annoncée avec insistance sur les traces de Di Maria, même si l’imposant salaire qu’il perçoit au PSG (10M€ par an) s’avère être un frein aux yeux du club bianconero . Mais la Juve va bientôt s’activer dans ce dossier…

La Juventus va accélérer pour Di Maria