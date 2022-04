Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Mauvaise nouvelle pour Angel Di Maria ?

Publié le 27 avril 2022 à 0h15 par Axel Cornic

En fin de contrat avec le Paris Saint-Germain, Angel Di Maria pourrait poursuivre sa carrière à la Juventus... où il ne semble toutefois pas être la priorité !

Après sept années, le Paris Saint-Germain semble avoir décidé de tourner la page Angel Di Maria. L’ailier a déjà subi de plein fouet la concurrence de la MNM cette saison et ses 34 ans ne semble pas pousser les Parisiens à travailler sur une prolongation, même de courte durée. Un joueur de son talent attire inévitablement l’attention des plus grands clubs en dépit de son âge et son nom a récemment été lié au FC Barcelone, mais surtout à la Juventus. A la recherche d’un remplaçant pour Paulo Dybala, les Bianconeri aimeraient en effet miser sur Di Maria.

La Juventus donne la priorité à Zaniolo