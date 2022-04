Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : La tendance se confirme pour Alphonse Areola !

Publié le 26 avril 2022 à 22h15 par Thibault Morlain

Sous contrat jusqu’en 2023 avec le PSG, Alphonse Areola se dirige tout droit vers un transfert définitif. Reste maintenant à identifier la prochaine destination de l’international français.

Ces dernières saisons, Alphonse Areola enchaine les prêts. N’ayant pas de place au PSG, le portier de 29 ans doit s’exiler pour avoir du temps de jeu. Et cette saison, c’est à West Ham que le Parisien évolue. Mais alors que la fin de cet exercice approche, la question de l’avenir d’Areola revient de plus en plus sur la table. Que fera le gardien sous contrat jusqu’en 2023 avec le PSG ? Deux options se présenteraient pour lui.

West Ham ou Fulham ?