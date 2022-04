Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Et si c’était lui la grande recrue de l’été ?

Publié le 26 avril 2022 à 20h30 par Axel Cornic

Actuellement au Napoli, Kalidou Koulibaly se retrouve à un peu plus d’un an de la fin de son contrat et après plusieurs tentatives ratées, le Paris Saint-Germain pourrait bien rafler la mise.

A quelques mois du mercato estival, les spéculations concernant les changements en préparation au Paris saint-Germain vont bon train. Le milieu de terrain et l’attaque pourraient en effet changer de visage, avec le flou qui entoure toujours l’avenir de Kylian Mbappé comme nous vous l’avons expliqué sur le10sport.com. Pourtant, la défense ne semble pas en reste ! L’arrivée de Sergio Ramos s’est révélée être un flop et il pourrait déjà partir vers la MLS, tandis que ces derniers mois un possible départ a été évoqué pour Presnel Kimpembe, qui pourrait lui poursuivre sa carrière en Angleterre. La position de Marquinhos au PSG ne semble pas fragilisée en dépit de sa piètre prestation en Ligue des Champions face au Real Madrid, mais il est important de boucler au moins une recrue dans ce secteur de jeu, alors que les côtés de la défense ont un bel avenir avec Achras Hakimi et Nuno Mendes. Comme souvent, Leonardo pourrait trouver la solution en Serie A...

Le retour au premier plan de la piste Koulibaly

Voilà plusieurs semaines déjà que le nom de Kalidou Koulibaly a refait surface du côté du Paris Saint-Germain et ce mardi, plusieurs informations viennent confirmer cette piste. C’est le cas avec Tuttosport , qui explique que le PSG reste l’une des pistes très chaudes pour l’international sénégalais, qui se retrouve à un peu plus d’un an de la fin de son contrat avec le Napoli. A 30 ans, il semble être arrivé à un tournant de sa carrière et un départ vers un gros club européen lui permettant de viser la Ligue des Champions semble sérieusement le tenter. Le journaliste Thibaud Vezirian confirme une prise de contact pour Koulibaly, qui a toutefois tapé dans l’œil de nombreux autres clubs, avec notamment Manchester United.

Cette fois, le Napoli est prêt à vendre Koulibaly