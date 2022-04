Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo réactive un dossier colossal pour cet été !

Publié le 26 avril 2022 à 19h15 par Axel Cornic

Souvent lié au Paris Saint-Germain par le passé, Kalidou Koulibaly pourrait être l’une des grandes cibles de ce mercato estival.

Il y a des noms qui reviennent sans cesse du côté du Paris Saint-Germain. C’est le cas avec Kalidou Koulibaly, dont l’explosion en Serie A n’a pas échappé au club de la capitale, tout comme à d’autres cadors européens. Tous se sont pourtant cassés les dents sur le Napoli, qui a toujours réussit à retenir son joueur en réclamant des montants extrêmement importants. A 30 ans, le défenseur central pourrait finalement entamer un tout nouveau chapitre, après avoir passé quasiment toute sa carrière aux pieds du Vésuve... et le PSG est toujours là !

Le PSG pousse pour Koulibaly !