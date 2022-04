Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Zidane a lâché une réponse au Qatar !

Publié le 26 avril 2022 à 16h45 par Axel Cornic

Libre de tout contrat depuis son départ du Real Madrid, Zinedine Zidane est le grand favori pour remplacer Mauricio Pochettino au PSG... mais il ne semble pas être séduit par le projet, pour le moment.

Dès l’automne dernier, nous vous avons expliqué sur le10sport.com que l’avenir de Mauricio Pochettino était scellé. Le déclic n’a jamais vraiment eu lieu entre lui et le Paris Saint-Germain, qui a ainsi commencé à monter un projet sans lui et Leonardo a commencé à lui chercher un successeur. Un nom a toutefois séduit les propriétaires du PSG ! Selon nos informations, à Doha on veut voir Zinedine Zidane prendre la succession de Pochettino à la fin de la saison. Il faut dire que le Français a un palmarès qui parle pour lui et n’a actuellement pas de club.

Zidane pas convaincu pour le moment