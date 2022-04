Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le prix de l’opération Mahrez est fixé pour cet été !

Publié le 27 avril 2022 à 17h45 par Bernard Colas

Alors que le départ d’Angel Di Maria semble acté, Leonardo souhaiterait attirer Riyad Mahrez au PSG. Le montant de l’opération serait déjà connu.

Angel Di Maria a-t-il réalisé la saison trop à Paris ? Désireux de prolonger son bail prenant fin en juin, l’Argentin devrait finalement être poussé vers la sortie par le PSG. El Fideo n’a inscrit que 3 buts et délivré 7 passes décisives en 27 apparitions, incitant Leonardo à vouloir tourner la page. Le PSG préparerait déjà sa succession et aurait notamment coché le nom de Riyad Mahrez. Lié à Manchester City jusqu’en juin 2023, l’Algérien pourrait être concerné par un départ durant le mercato estival, et le tarif serait déjà connu.

Prix, salaire… Le PSG fixé pour Riyad Mahrez ?