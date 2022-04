Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Enorme retour de flamme pour cette star du FC Barcelone ?

Publié le 27 avril 2022 à 16h30 par Dan Marciano

Après avoir essuyé un échec en 2019, le PSG se serait positionné pour recruter Frenkie de Jong. Solidement installé dans le onze de départ de Xavi, le joueur du FC Barcelone est annoncé sur le départ.

Ces dernières années, le PSG n'a pas hésité à empoisonner la vie du FC Barcelone. Plusieurs stars du club catalan ont fait le voyage vers Paris pour s'engager avec le club de la capitale. C'est notamment le cas de Neymar, recruté 222M€ en 2017, mais aussi évidemment de Lionel Messi, ou de Daniel Alves. Mais l'équipe catalane a aussi joué des mauvais tours au PSG, notamment en 2019. A la recherche de renforts au milieu de terrain, Antero Henrique, chargé du secteur sportif à cette période, avait activé la piste menant à Frenkie De Jong, qui évoluait alors à l'Ajax Amsterdam. Le PSG semblait sur le point de convaincre l'international néerlandais, mais le FC Barcelone est parvenu, au dernier moment, à rafler la mise. Un échec, difficile à digérer pour l'équipe française. Depuis près de trois ans, De Jong fait le bonheur de la formation blaugrana. « Il peut être l’un des meilleurs milieux de terrain du monde dans les prochaines années. Si ça ne tenait qu’à moi, il continuerait plusieurs années » a récemment confié Xavi en conférence de presse. Mais ces derniers jours, une incroyable rumeur est apparue sur l'avenir de Frenkie De Jong.

Le PSG prêt à revenir à la charge pour De Jong

A en croire la presse espagnole, Frenkie De Jong pourrait bien quitter le FC Barcelone lors du prochain mercato estival. Ces envies de départ ne proviendraient pas du joueur, heureux en Catalogne, mais de son agent selon les informations de Foot Mercato . Comme révélé par la Cadena Ser , plusieurs équipes se seraient déjà positionnées et seraient prêtes à l'accueillir durant l'intersaison. Il s'agirait du Bayern Munich, du PSG et d'une troisième équipe, qui pourrait être Manchester United. L'intérêt du club parisien paraît logique puisque Leonardo recherche un milieu de terrain sur le marché. Et le profil de De Jong ne laisse pas insensible le directeur sportif brésilien, qui avait également étudié ce dossier lors du dernier mercato hivernal. Pour l'heure, aucune négociation concrète n'a débuté, mais les rumeurs pourraient continuer à apparaître dans les prochaines semaines. Surtout que le FC Barcelone a laissé planer le doute sur l'avenir du Néerlandais.

La sortie troublante du Barça