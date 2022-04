Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Messi, Neymar… Le Qatar va tout changer cet été !

Publié le 25 avril 2022 à 18h15 par Thomas Bourseau mis à jour le 25 avril 2022 à 18h19

Alors que Lionel Messi resterait particulièrement engagé envers le PSG selon la presse anglaise, Neymar ne serait plus le bienvenu au club lorsqu’un départ de Kylian Mbappé pour le Real Madrid se dessinerait en coulisse…

Au cours du prochain mercato estival, de nombreux changements devraient être opérés au PSG. Que ce soit au sein de l’administration du club de la capitale ou encore dans le staff technique et l’effectif du Paris Saint-Germain. Le directeur sportif Leonardo aurait des chances de voir ses supérieurs le mettre à la porte lorsque le licenciement de l’entraîneur Mauricio Pochettino ne serait plus qu’une question de temps désormais. À en croire les informations de Sky Sports , Lionel Messi devrait pour sa part rester au moins une saison supplémentaire au PSG. L’équipe parisienne pourrait même être bâtie autour du septuple Ballon d’or alors que Messi demeurerait très engagé envers le projet sportif parisien.

Messi reste, mais des départs de Neymar et de Mbappé ?