Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le Barça sort du silence pour l'avenir de Frenkie De Jong !

Publié le 27 avril 2022 à 15h45 par Dan Marciano

Conseiller technique du FC Barcelone, Jordi Cruyff s'est prononcé sur l'avenir de Frenkie De Jong, annoncé sur le départ et surveillé par le PSG selon la presse espagnole.

Très apprécié au sein du FC Barcelone, Frenkie De Jong se retrouve au cœur de l'actualité. Le milieu de terrain est annoncé sur le départ, alors qu'il enchaîne les titularisations sous les ordres de Xavi. Selon Foot Mercato, le joueur voudrait poursuivre sa carrière en Catalogne, mais son agent ne serait pas du même avis. La Cadena Ser avait annoncé que le PSG, le Bayern Munich et un autre grand club européen auraient coché le nom de Frenkie De Jong

« Ce n'est pas le moment d'en parler »