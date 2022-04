Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le Qatar doit-il donner les pleins pouvoirs à Antonio Conte ?

Publié le 27 avril 2022 à 8h00 par La rédaction

Visé par le PSG pour succéder à Mauricio Pochettino, Antonio Conte pourrait demander de grosses garanties au club de la capitale avant d’accepter de venir. Mais selon vous, la direction doit-elle céder à toutes les exigences de l’entraîneur Italien ?

Après cette saison délicate du Paris Saint-Germain, Mauricio Pochettino semble condamné. L’Argentin devrait en effet quitter son poste dans les prochaines semaines, et ce malgré son engagement jusqu’en juin 2023. Pour le remplacer, les Qataris ont déjà une idée puisque les propriétaires du PSG souhaitent à tout prix mettre la main sur Zinedine Zidane. Problème, l’ancien entraîneur du Real Madrid n’est pas encore convaincu par le défi parisien, privilégiant le poste de sélectionneur chez les Bleus. En cas de refus, le PSG devra donc se tourner vers un autre technicien, et le nom d’Antonio Conte est cité ces derniers jours.

Antonio Conte, nouveau boss du PSG ?